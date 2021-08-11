<p>FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Slovenya'nın Olimpija Ljubljana ile Portekiz'in Santa Clara takımları arasında 12 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi Üçüncü Eleme Turu müsabakasını yönetecek.&nbsp;<br></p>
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FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Slovenya'nın Olimpija Ljubljana ile Portekiz'in Santa Clara takımları arasında 12 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi Üçüncü Eleme Turu müsabakasını yönetecek. 

<p>Slovenya'nın Ljubljana şehrindeki Stozice Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada, Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.</p>
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Slovenya'nın Ljubljana şehrindeki Stozice Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada, Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

<p>UEFA Konferans Ligi, bu sezon ilk defa futbol sahnesine çıkacak. UEFA Konferans Ligi, UEFA'ya bağlı ülkelerden daha fazla takımın turnuvalarda yer alması için planlandı. Böylece daha fazla ülkeden daha fazla takımlar turnuvalarda yarışma imkanı bulacak. Konferans Ligi, Avrupa'nın üç numaralı kupası olarak yerini alacak. Turnuva en az 2021-24 yılları arasında devam edecek.<br></p>
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UEFA Konferans Ligi, bu sezon ilk defa futbol sahnesine çıkacak. UEFA Konferans Ligi, UEFA'ya bağlı ülkelerden daha fazla takımın turnuvalarda yer alması için planlandı. Böylece daha fazla ülkeden daha fazla takımlar turnuvalarda yarışma imkanı bulacak. Konferans Ligi, Avrupa'nın üç numaralı kupası olarak yerini alacak. Turnuva en az 2021-24 yılları arasında devam edecek.

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