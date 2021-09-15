Montero: "İyi başladık ama istediğimizi alamadık"
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olduğu mücadelede siyah beyazlı ekibin tek golünü kaydeden İspanyol stoperi Montero, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
3 yıllık aranın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Beşiktaş, C Grubu'ndaki ilk maçında Borussia Dortmund 2-1 mağlup oldu.
Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Montero, "İyi başladık, ilk 20-25 dakika iyiydik. 2 tane hata yaptık ve iyi oyunculara karşı hata yapınca maalesef affetmiyorlar. Sonrasında golü bulduk ama istediğimizi alamadık." diye konuştu.
"Sessiz, sakin bir şekilde çalışmalarıma devame diyorum. Kendi işimi yapmaya çalışıyorum. İyi bir hocamız, teknik kadromuz var. Gruptan çıkmak istiyoruz, bunu yapacak gücümüz var."
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