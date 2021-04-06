Montrö tartışmasını başlatan Erdoğan'ın sözleri oldu
Türkiye gündemine oturan Montrö tartışması AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla başladığı ortaya çıktı.
Montrö Antlaşması tartışmasıyla ilgili AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri ortaya çıktı. 23 Aralık 2019'da Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni'nde konuşan Erdoğan Kanal İstanbul ile Montrö Sözleşmesi'ni bağdaştırmıştı.
Tartışma, Erdoğan'ın, "Ya bir boğazımız var İstanbul boğazı... Siz Independenta olayını unutuyor musunuz? Orada o tanker yanarken 7 ay, 8 ay yanarken hiç sordunuz mu ya acaba neden böyle oldu? Ve zaman zaman yalılara bindiren kuru yük gemileri, tankerler bunları görmüyor musunuz? Ve hepsinden öte Montrö Antlaşması Türkiye'ye ne kazandırmıştır, ne kaybettirmiştir. Acaba bunu hiç düşündünüz mü? İnanın bunların böyle bir derdi yok. Fakat şimdi Kanal İstanbul'la, işte biz bunu onlara anlatacağız, göstereceğiz ve bunu görecekler" sözleriyle başladı.
O KONUŞMA ŞÖYLE:
Montrö'nün Kanal İstanbul ile bağdaştırılarak başlatılan tartışma o süreçte yankı bulmadı.
TBMM Başkanı Şentop'un, "Cumhurbaşkanı isterse Montrö'den çekilebilir" yönündeki açıklamasıyla tartışma bir kez daha gündeme oturdu.
TSK içerisindeki sarıklı generalin görüntülerinin yayımlanması ve TSK'deki bazı mensupların söylemlerinin değişmesinin ardından tartışmalar sürerken 104 emekli amiral, buna yönelik hassasiyetlerini belirten bir bildiri yayımladı.
İktidar kanadından 'darbe iması' olarak yorumlanan bildiri, emekli amiraller hakkında soruşturma açılmasına, gözaltına alınmasına ve son olarak yandaş gazetelerde yakınlarını isimleri liste şeklinde paylaşılarak hedef gösterilmesine kadar ilerledi.
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