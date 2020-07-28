Moody's'ten Türkiye'ye borçlar artacak uyarısı
Moody's: Türkiye'nin de içinde bulunduğu 5 gelişen ülkede fonlama ihtiyacı ve borçların artmasına neden olacak.
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından yayımlanan raporda şu unsurlar yer aldı: * Koronavirüs Türkiye, Rusya, Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti'nde fonlama ihtiyacının ve borçların artmasına neden olacak.
* Bu beş ülkede bölgesel ve yerel yönetimlerin ihtiyaç duyacağı toplam fonlama 2020 yılı içerisinde 25 milyar Avroyu aşacak.
* Türkiye hariç diğer ülkelerde açıklar ve borç yükü bu yıl artacak, 2021'de ise yatay kalacak.
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