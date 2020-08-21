Moskova’da İzmir Ofisi açılışı pandemi nedeniyle ertelendi

21 Ağustos 2020 Cuma, 11:37

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Rusya-Türkiye İş Konseyi heyetini makamında ağırladı. Sanal fuarcılık başta olmak üzere İzmir ve Rusya arasındaki olası işbirliklerinin konuşulduğu toplantıda Başkan Soyer, “Pandemi döneminde ne kadar çok el ele verirsek zararımızı o kadar azaltırız” dedi.

Rusya-Türkiye İş Konseyi heyeti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i makamında ziyaret etti. Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmet M. Palankoyev, Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İş Destek Merkezi (ICBA) Başkanı Adam M. Lyanov, Rusya-Türkiye İş Konseyi Türkiye Temsilcisi Hakan Cihaner’in bulunduğu heyet, Başkan Soyer ile başta sanal fuarcılık olmak üzere İzmir ve Rusya arasındaki olası işbirlikleri üzerine görüştü.

Başkan Soyer, pandemiyle beraber yeni normal kavramının hayatımıza girdiğini ve fuarcılığın da bundan sonra değişim göstereceğini vurgulayarak “Artık sanal fuarcılık dönemi başlıyor. İzmir’de İZFAŞ adıyla 89 yıllık deneyimi olan bir fuarcılık şirketine sahibiz. Türkiye’nin en büyük fuar alanı bu kentte bulunuyor. Türkiye’nin en eski uluslararası fuarını düzenliyoruz. Şimdi ise sanal fuarcılık üzerine kafa yoruyoruz. Pandemi döneminde Türkiye'nin ilk dijital fuarı Shoedex 2020'yi yaptık. Bu yıl 89. Uluslararası İzmir Fuarı’nı (İEF) Akdeniz temasıyla yapıyoruz. Ortak bir sanal fuar ile Rusya ve Akdeniz coğrafyasını buluşturabiliriz” dedi.

MOSKOVA'DA İZMİR OFİSİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ’ın kurumsal kapasitesi, İzmir’in tüm kurumlarının yer aldığı şehir koalisyonuyla beraber sanal fuarcılık konusunda ortak bir çalışma zemini oluşturulabileceğini söyleyen Soyer, “Pandemi nedeniyle Moskova’daki İzmir ofisimizin açılışını ertelemek zorunda kaldık. Bu konuda çalışmalarımız devam edecek. Çünkü İzmir’in turizmde potansiyeli ıskalanıyor” dedi.

Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmet M. Palankoyev ise İzmir’in tanıtımı için birlikte çalışabileceklerini, Rusya-Türkiye İş Konseyi’nin bir toplantısının İzmir’de yapılabileceğini vurguladı.