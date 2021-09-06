Mostafa Mohamed, gerçekleşmeyen Bordeaux transferi hakkında konuştu

06 Eylül 2021 Pazartesi, 11:53

Galatasaray'ın Mısırlı santraforu Mostafa Mohamed, 2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Gabon maçının ardından açıklama yaptı.

Bordeaux transferinin neden gerçekleşmediğiyle ilgili "Milli Takım Teknik Direktörü Hossam EL-Badri'den izin aldıktan sonra Bordeaux'ya imza atmak için Fransa'ya gittim. Sağlık muayenesinden geçtim. Ancak son anda transferim gerçekleşmedi. Galatasaray ile Zamalek arasında bir problem oldu ve Bordeaux'ya transferim gerçekleşmedi. Şu anda mevcut sezonun sonuna kadar Galatasaray ile devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

23 yaşındaki Mısırlı santraforun Galatasaray ile Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Ayrıca Galatasaray'ın 4 milyon dolar bedelle Muhammed'in bonservisini satın alma opsiyonu bulunuyor.

GALATASAY PERFORMANSI

Mostafa Mohamed'in Galatasaray forması ile 25 maçta 9 gol 1'de asisti bulunuyor.