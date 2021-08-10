Motorine yapılan indirim pompa fiyatlarına yansımayacak! EPGİS açıkladı
EPGİS, motorinin litresine yapılacak 22 kuruşluk indirimin pompa fiyatlarına yansımayacağını açıkladı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabı üzerinden motorinin litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren 22 kuruş indirim yapılacağını duyurdu.
FİYATLARA YANSIMAYACAK
Ancak mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak.
NE KADAR OLDU?
Motorinin litresi İstanbul’da ortalama 7,25 liradan, Ankara’da 7,33 liradan, İzmir’de ise 7,35 liradan satılıyor.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
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