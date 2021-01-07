Motosiklet kazasında ölen gencin üzerinden sahte polis kimliği çıktı
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Günay Avar (22), hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemede Avar'ın üzerinden sahte polis kimliği çıktığı öğrenildi.
Kaza, saat 20.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Seferihisar çıkışı mevkiinde meydana geldi. Günay Avar yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Devrilen motosiklet metrelerce sürüklenirken, sürücü Avar ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Avar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Avar, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
ÜZERİNDEN SAHTE POLİS KİMLİĞİ ÇIKTI
Öte yandan, polis ekiplerinin yaptığı incelemede yaşamını yitiren Günay Avar'ın üzerinden sahte polis kimliği çıktığı öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak için yakınlarına çağrı yaptı
- Türkeş’in oğlundan bu fotoğrafa büyük tepki
- Sabah'ın ortalığı karıştıracak Demirtaş haberi
- ‘Gözler yalan söylemez, sorunlar kapıda'
- Soylu'nun hediyesi sosyal medyada gündem oldu
- Muharrem İnce’den ‘istifa’ açıklaması
- Boğaziçi Üniversitesi'nde istifa
- İhlale para cezası iptal
- Davutoğlu'ndan öğrenci eylemlerine: Teröristleri ayırın
- Selahattin Demirtaş'tan Boğaziçili öğrencilere mesaj
Video Haberler
- Cezaya rağmen son ana kadar kumar oynamaya devam ettiler
- Polisi şaşırtan manzara
- Sloganlar karşısında Beyaz Tv muhabirinin zor anları
- Plakasında Maşallah yazan araçla 350 bin liralık gasp
- Esenler'de yaşlı kadını bıçaklayarak öldürdüler
- Üsküdar'da haç çıkarma töreni
- Çıray da 'Gezi' dedi: Provokasyonlara benziyor
- Tepkiler sonrası Milli Piyango hatasını kabul etti
- Adıyaman’da korkutan patlama
- Canlı yayında el sallayan Bulu’ya yuhalama
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak için yakınlarına çağrı yaptı
- Türkeş’in oğlundan bu fotoğrafa büyük tepki
- Sabah'ın ortalığı karıştıracak Demirtaş haberi
- ‘Gözler yalan söylemez, sorunlar kapıda'
- Soylu'nun hediyesi sosyal medyada gündem oldu
- Muharrem İnce’den ‘istifa’ açıklaması
- Boğaziçi Üniversitesi'nde istifa
- İhlale para cezası iptal
- Davutoğlu'ndan öğrenci eylemlerine: Teröristleri ayırın
- Selahattin Demirtaş'tan Boğaziçili öğrencilere mesaj