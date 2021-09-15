Motosikletin çarpıp metrelerce sürüklediği Alman turist hayatını kaybetti
Antalya’da motosikletin yaya geçidinden karşıya geçmekte olan turistlere çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Alman uyruklu turist hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Manavgat ilçesi Evrenseki Turizm yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çolaklı istikametinden Kumköy istikametine gitmekte olan Burak Y.’nin kullandığı motosiklet, yaya geçidinden geçmekte olan Lothar Detlef Loewe ve Heıke Loewe isimli Alman çifte çarptı.
Kazada yaralanan Alman turistlere ilk müdahaleyi çevredeki esnaflar yaparken, yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ayağında platin olduğunu ve platinin bulunduğu yerin ağrıdığını söyleyen motosiklet sürücüsü Burak Y. ise, jandarma aracıyla tedavi için hastaneye götürüldü. Kazada ağır yaralanan Lothar Detlef Loewe’den (62) acı haber geldi. Loewe tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Video Haberler
- Fotoğraf çekiminde gelin ve damadı köpek kovaladı
- Belediyeye ait tabelayı götürmek istedi, şoke oldu!
- İstanbul’da “omuz atma” cinayeti kamerada
- 6 aylık çocuk ölümden böyle döndü
- Canlı yayında AKP'li Çelik'e yanıt verdi
- Antalya'da korkunç sopalı 'gürültü' kavgası
- Şaşkına çeviren anlar! Denize girmeye devam ettiler
- Özdemir'in Fatih Erbakan'ı yayına almama gerekçesi
- Esnafın '128 milyar dolar' çıkışı
- Trafikte korku dolu anlar! Yaptığı cezasız kalmadı
En Çok Okunan Haberler
- Bill Gates’ten bir pandemi uyarısı daha
- Sedat Peker ve bir milletvekiline suikast...
- Esin Şenol’a çirkin saldırı
- Trabzon'da Akşener'e sloganlı karşılama
- Mikrofonu aldı, öğrencilere tehdit yağdırdı!
- Nagehan Alçı, Afganistan'a gitti
- Haluk Levent'ten 'pişmanım' paylaşımı
- İYİ Parti'den, küfreden AKP'li Mehmet Sekmen'e protesto
- ODTÜ’yü isyan ettiren atama
- Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı