Motosikletin çarpıp metrelerce sürüklediği Alman turist hayatını kaybetti

Antalya’da motosikletin yaya geçidinden karşıya geçmekte olan turistlere çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Alman uyruklu turist hastanede hayatını kaybetti.

İHA
15 Eylül 2021 Çarşamba, 11:17
Motosikletin çarpıp metrelerce sürüklediği Alman turist hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Kaza, Manavgat ilçesi Evrenseki Turizm yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çolaklı istikametinden Kumköy istikametine gitmekte olan Burak Y.’nin kullandığı motosiklet, yaya geçidinden geçmekte olan Lothar Detlef Loewe ve Heıke Loewe isimli Alman çifte çarptı.

Kazada yaralanan Alman turistlere ilk müdahaleyi çevredeki esnaflar yaparken, yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ayağında platin olduğunu ve platinin bulunduğu yerin ağrıdığını söyleyen motosiklet sürücüsü Burak Y. ise, jandarma aracıyla tedavi için hastaneye götürüldü. Kazada ağır yaralanan Lothar Detlef Loewe’den (62) acı haber geldi. Loewe tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler