MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi

illi Savunma Bakanlığı (MSB) 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

AA
12 Ağustos 2021 Perşembe, 15:30
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'li terörist ile Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada,

"Mehmetçik'ten terör örgütü PKK/YPG'ye darbe. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.


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