MSB duyurdu: 353 yurttaş tahliye edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Sinop ve Kastamonu illerinde meydana gelen sel felaketinde mahsur kalan 353 vatandaşın güvenli yerlere tahliye edildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter adresi üzerinden yapılan açıklamada sel felaketinde mahsur kalan 353 vatandaşın güvenli yerlere ulaştırıldığı bilgisi paylaşıldı.
353 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketi dolayısıyla vatandaşlarımızın yardımına koşmaya devam ediyoruz.TSK’ya ait helikopterler, bölgede gerçekleştirdikleri aralıksız arama-kurtarma çalışmaları ile mahsur kalan toplam 353 vatandaşımızı güvenli yerlere tahliye etti" ifadeleri kullanıldı.
Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketi dolayısıyla vatandaşlarımızın yardımına koşmaya devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 12, 2021
TSK’ya ait helikopterler, bölgede gerçekleştirdikleri aralıksız arama-kurtarma çalışmaları ile mahsur kalan toplam 353 vatandaşımızı güvenli yerlere tahliye etti. pic.twitter.com/X2AFLQWY3S
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