MSB duyurdu: 353 yurttaş tahliye edildi

12 Ağustos 2021 Perşembe, 22:30

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter adresi üzerinden yapılan açıklamada sel felaketinde mahsur kalan 353 vatandaşın güvenli yerlere ulaştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

353 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketi dolayısıyla vatandaşlarımızın yardımına koşmaya devam ediyoruz.TSK’ya ait helikopterler, bölgede gerçekleştirdikleri aralıksız arama-kurtarma çalışmaları ile mahsur kalan toplam 353 vatandaşımızı güvenli yerlere tahliye etti" ifadeleri kullanıldı.

Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketi dolayısıyla vatandaşlarımızın yardımına koşmaya devam ediyoruz.



TSK’ya ait helikopterler, bölgede gerçekleştirdikleri aralıksız arama-kurtarma çalışmaları ile mahsur kalan toplam 353 vatandaşımızı güvenli yerlere tahliye etti. pic.twitter.com/X2AFLQWY3S — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 12, 2021







