MSB: PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişimdeki 3 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA
26 Temmuz 2020 Pazar, 16:24
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.


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