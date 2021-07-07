MSB'ye personel alımında skandal iddia: Personel alımı için AKP ilçe başkanı liste gönderiyor!

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 22:06

AKP Grup Başkanvekili Engin Altay bugün Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Milli Savunma Bakanlığına yapılacak personel alımlarında yaşandığı iddia edilen bir skandalı dile getirdi.

Altay, AKP Mamak İlçe Başkanlığından üyelerine "Başvuru yapan adaylar, başvuru formlarını, ilçe sekreterimiz Pınar Hanıma gönderecek" diye mesaj atıldığını iddia etti.

"Ne demek bu?" diye soran Altay, "AK Parti'li olursan devletten ekmek yiyeceksin, AKP'li olmazsan devletten taş yiyeceksin. Bu ayıp. Bu, ahlaksızlığın dik alası. Bu edepsizliğin önde gideni. Milli Savunma Bakanı'na sesleniyorum; Bu sınavları iptal et, ertele alımları. Mamak ilçe başkanının göndereceği listeye göre mi Milli Savunma Bakanlığına personel alacaksınız?" dedi.



