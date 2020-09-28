MSB'den' Azerbaycan' paylaşımı

28 Eylül 2020 Pazartesi, 10:33

Bakanlığın Twitter hesabından 'Tek Millet İki Devlet' etiketiyle yapılan paylaşımda, "Her zaman can kardeşlerimizin yanındayız" denildi. Türkiye ile Azerbaycan bayraklarının yer aldığı paylaşımda, tatbikattan çekilen görüntüler de yer aldı.

