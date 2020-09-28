MSB'den' Azerbaycan' paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı'nca, sosyal medyadan 'TurAzKartalı' tatbikatına ilişkin görüntüler paylaşılarak, "Her zaman can kardeşlerimizin yanındayız" açıklaması yapıldı.
Bakanlığın Twitter hesabından 'Tek Millet İki Devlet' etiketiyle yapılan paylaşımda, "Her zaman can kardeşlerimizin yanındayız" denildi. Türkiye ile Azerbaycan bayraklarının yer aldığı paylaşımda, tatbikattan çekilen görüntüler de yer aldı.
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