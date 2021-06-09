Muayene bedelleri hakkında yeni düzenleme! TÜVTÜRK'ten açıklama
Yeni düzenlemeye göre geciken her ay için araç muayene bedeli yurt içi üretici fiyat endeksi oranında yeniden belirlenecek. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle gecikilen her ay için araç muayene bedelinin yüzde 5'i olarak hesaplanan gecikme bedeli, aylık yurt içi üretici fiyat endeksi oranında yeniden belirlenecek.
TÜVTÜRK'ten yapılan açıklamaya göre, hesaplanan toplam gecikme bedeli, aylık yurt içi üretici fiyat endeksi oranlarına ve aracın muayeneye geliş tarihine göre değişiklik gösterebilecek.
NE KADAR ÖDENECEK?
Yeni düzenlemeye göre, araç muayenesini 1 yıl geciktirmiş bir otomobil sahibi, 205,08 TL gecikme cezası yerine yaklaşık 14,36 TL ödeyecek. 5 yıl muayeneye gelmeyen bir ticari aracın ödeyeceği gecikme bedeli ise 1.062,71 TL yerine 74,68 TL olacak.
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