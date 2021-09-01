Müge Anlı gündeme getirmişti: Türkiye'nin konuştuğu Çığ ailesi davasında karar çıktı

01 Eylül 2021 Çarşamba, 17:12

ATV'de yayımlanan ve Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı, 14. sezonuna başladı. Yeni sezonun ilk gününde Türkiye'yi sarsan Büyükşen cinayetine ilişkin detaylara yer verilen programda, bugün de Çığ ailesi davası ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Eşinin erkek kardeşine işkence yaptıktan sonra istismar edip üstüne bir de dolandıran İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eniştesi tarafından kabus yaşatılan Abdurrahman Çığ artık rahat bir nefes aldı. Çığ'ın bugünkü canlı yayında yüzünün gülmesi de dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

İsa Akman ''Seni evlendireceğim'' diyerek Abdurrahman Çığ'a 500 bin liralık senet imzalatmış, daha sonra da Çığ'ı ormana götürerek çıplak bir halde ağaca bağlamıştı.

Olay günü cinsel istismara maruz bırakıldığını da söyleyen Abdurrahman Çığ, ablası ile birlikte Müge Anlı'nın programına katılarak yardım istemişti.

Antalya Manavgat'a götürülüp çıplak fotoğrafları çekilen Çığ, canlı yayında, "Benim orada fotoğraflarımı çekip vücudumun bazı yerlerini kestiler. Sonra da İsa Akman beni çıplak şekilde ablamla yaşadığı eve götürdü. 3 gün orada kaldım" ifadelerini kullanmıştı.

İsa Akman'ın 40 yaşındaki Çığ'ın dini duygularını da istismar ettiği ve Çığ'ı Afyon'daki bir hocaya götürdüğü de söylenmişti.

Burada kısmeti bağlı olduğu için evlenemediğine inandırılan Abdurrahman Çığ, hoca olduğu iddia edilen kişi tarafından okunduğuna ve kısmetinin açıldığına ikna edilerek burada da 3 bin lira parasının alındığını iddia etmişti.