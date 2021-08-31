Devlet Bahçeli, Müge Anlı'nın programına mesaj gönderdi
Müge Anlı, ATV'de yayımlanan programının yeni yayın dönemi açılışında kendisine tebrik notu gönderen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin mesajını canlı yayında okudu.
ATV ekranlarında yayımlanan ve araştırmacı gazeteci Müge Anlı’nın sunumuyla izleyiciyle buluşan ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’in yeni sezonu başladı. Müge Anlı, sezon açılışında kendisine gelen tebrik çiçekleri ve notları canlı yayında paylaştı.
BAHÇELİ’DEN MESAJ
Anlı, tebrik mesajı gönderen isimlerden birinin de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğunu belirtti.
Müge Anlı, Bahçeli’nin mesajında şu ifadelerin yer aldığını açıkladı:
“Sayın Müge Anlı Türk televizyonlarındaki sosyal sorumluluk bilincinin en güzel örneklerinden biri olan beğeni ve dikkatle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni yayın dönemini tebrik ediyor, sizlere ve tüm çalışma ekibinize kolaylıklar diliyorum.”
Anlı, Bahçeli’ye mesajı için teşekkürlerini iletti.
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