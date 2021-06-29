Muğla merkezli 2 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı
Muğla merkezli iki ilde yürütülen silah ticareti ve kaçakçılığı soruşturması kapsamında, Menteşe, Bodrum ve Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda av tüfeği ve mühimmat ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Muğla merkezli iki ilde silah kaçakçılığı ve silah ticareti operasyonu düzenlendi. 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda Muğla'nın Menteşe ilçesinde M.S., H.K., H.Ö., M.S. ve S.Ö., Bodrum'da A.K. ve Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ise T.A. yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda ise 190 mermi, 3 ruhsatsız av tüfeği, 8 şarjör, ruhsatsız toplu tabanca, silah bakım ve tamiratında kullanılan makina ve aparatlar ele geçirilirdi. Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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