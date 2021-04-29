Muğla’da için kritik uyarı: Gelenlerin virüs taşıma ihtimali çok yüksek!

29 Nisan 2021 Perşembe, 14:58

Türkiye genelinde başlayacak olan 17 günlük tam kapanma öncesi vatandaşların Muğla’ya akın etmesi dikkat çekti. Özellikle Bodrum ilçesinde oluşan uzun araç kuyrukları ve diğer ilçelerde yaşanan yoğunluğa karşı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Gelenlerin virüsü taşıma ihtimali çok yüksek. Ama bunların testleri yapılmadığı için şuan taşıyıcı olup olmadıkları bilinmiyor. Herkesin daha dikkatli olması gerekiyor” dedi.

Türkiye’nin en gözde turizm merkezlerinin başında gelen Muğla, 17 günlük kapanma öncesi vatandaşların akınına uğradı. İstanbul ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar Muğla’ya akın etti. Bodrum başta olmak üzere turizm merkezlerinin girişlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, kapanma öncesi yaşanan yoğunlukla ilgili uyarılarda bulundu. Başkan Gürün, vatandaşların test yapılmadan şehirlerden çıkarılmasının yanlış olduğunu söylerken, kapanma tedbirlerinin bu nedenle doğru olarak uygulanmadığını söyledi.

"'TAM KAPANMA' DOĞRU BİÇİMDE YAPILMADI"

Gürün “COVİD-19 nedeniyle ülke olarak yeni bir kapanmaya girdik. Ama maalesef bu uygulama doğru bir biçimde yapılmadı. Büyükşehirlerimizden Anadolu’nun tüm il ve ilçelerine gidenlerimiz oldu. Muğla’da bu durumdan önemli bir pay aldı. Özellikle Bodrum’a gelen araçlar adeta kuyruğa girdi. İstanbul başta olmak üzere birçok farklı şehirden Muğla genelinde kapanma sürecini yazlıklarda veya özel villalarda geçirmek için buraya geldiler. Maalesef bu bize 7 ile 14 gün içerisinde negatif olarak geri dönecek. Gelenlerin virüsü taşıma ihtimali çok yüksek. Ama bunların testleri yapılmadığı için şuan taşıyıcı olup olmadıkları bilinmiyor. Muğla bölgesine gelen yeni misafirlerimiz çok dikkatli olmak durumunda. Maske mesafe ve hijyene çok uymalılar. Kendi sağlıkları, ailelerinin sağlıkları ve tüm toplum için sağlığı için çok dikkatli olmaları gerekli. Gelenlerin başımızın üstünde yeri var. Ancak ortam çok tehlikeli. Sağlık sitemi üzerinde de çok olumsuz bir etki yapacak. Hastanelerde üzücü durumlarla karşılaşma ihtimaliz olabilir. Temennimiz bu tehlikeleri bilerek huzur içerisinde fazla dışarıya çıkmadan başkalarıyla temas etmeden bu dönemi geçirmeleri. Hepimizin sağlıkla sıhhatle yine şehirlerine dönmelerini ve ülkenin de covid ile ilgili çok yükselmekte olan vaka sayısının en aza inmesini sağlamamız gerekiyor” dedi.



