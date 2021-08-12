Muğla’da orman yangını

12 Ağustos 2021 Perşembe, 18:41

Edinilen bilgiye göre, Çayboyu Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine Muğla Orman Bölge müdürlüğü yangın söndürme ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.



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