Muğla’da orman yangını
Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Çayboyu Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine Muğla Orman Bölge müdürlüğü yangın söndürme ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
Video Haberler
- 16 yaşındaki genç Akşener'e böyle dert yandı
- Baz istasyonunun çökme anı saniye saniye kaydedildi
- İnşaat işçisi çatıda asılı kaldı
- Akbelen'de yürütmeyi durdurma kararı
- Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta acil yardım çağrısı
- Aileler arası silahlı kavga: Baba öldü, 2 oğlu yaralı
- Kendisine dert yanan çiftçiye böyle karşılık verdi
- Söke'de facianın eşiğinden dönüldü
- Fotokapana yakalanan kaçak avcılara ceza
- Bucak yangını 21 saatte kontrol altına alındı
En Çok Okunan Haberler
- Meteoroloji uyardı! Çok şiddetli yağış geliyor
- Erdoğan'ın katıldığı yayında prompter ve suflör detayı
- Kulede toplu Seks buluşması
- Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
- Altındağ'da Suriyelilerin ev ve iş yerlerine saldırı
- ‘Gardırop Erdoğancılığı’ ve ‘reisçilik putu’
- Memur ve memur emeklisi zam teklifi belli oldu
- Bakan'dan emekli askerlere ‘susun’ talimatı
- Fatih Portakal'dan olay 'prompter' yorumu
- Metropoll'ün son anketi kritik! Yüzde 60 çıktı