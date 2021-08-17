Muğla'daki meslek örgütlerinden çağrı: Yaşam devam ediyor, gelebilirsiniz

17 Ağustos 2021 Salı, 09:39

Muğla'daki oda ve borsalar, Türkiye genelinde halen Muğla'da yangınların devam ettiği ve turistik yörelerin bundan çok etkilendiği şeklinde izlenim olduğunu ve bu nedenle insanların tatillerini geçirmek için Muğla'ya gelmek istemediği yönünde bir eğilim olduğunu belirterek bir çağrı yaptı. Çağrıda şu ifadeler yer alıyor:

"Oteller, restoranlar, plajlar, tekneler büyük yangın sonrası başta Marmaris ve Bodrum olmak üzere Muğla'nın tüm tatil beldelerinde sizleri bekliyor. Pandemi ve yaşanan yangın afetinin yaralarını, ticari çarkların dönmesi ile hep birlikte sarabiliriz. biliyoruz ki, tüm yürekler bu süreçte nasıl destek olabiliriz diye bizimle çarptı. Bize vereceğiniz en büyük destek işletmelerimizi doldurmanızdır. Rezervasyonlarınızı bekliyoruz."

Öte yandan MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer ortak çağrının, orman yangını nedeniyle tatilini Muğla'da geçirmekten kaçınanlara yönelik yapıldığını belirterek "Türkiye'nin değişik yerlerinden aldığımız izlenimler insanların orman yangınları nedeniyle Muğla'ya gelmekten çekindiği yönünde. Biz de Muğla borsası ve odaları olarak böyle bir ortak çağrı yaparak bu durumdaki kişilere yangının geçtiğini, korkacak, çekinecek bir durum olmadığını, Muğla'ya gönül rahatlığıyla gelebileceklerini belirtmek için böyle bir ortak açıklama yapma gereği duyduk" dedi.