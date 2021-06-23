Muğlalı müzisyenler: Kusura bakıyoruz, asıl onlar kusura bakmasın

23 Haziran 2021 Çarşamba, 10:59

Muğlalı müzisyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gece müzik yasağı ile ilgili olarak, “Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur” sözlerine tepki gösterdi Muğla Büyükşehir Müzisyenler Derneği Başkan Yardımcısı Ömür Kanavuzlar, “Biz ekmeğimizi müzikten kazanıyoruz. Muğlalı müzisyenler olarak kusura bakıyoruz. Asıl onlar kusura bakmasın” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü kabine toplantısının ardından, 1 Temmuz’dan sonra uygulanacak pandemi ile mücadelede yeni dönem kurallarını; “Tamamı da 1 Temmuz itibarıyla başlamak üzere, sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzik ile ilgili sınırlamayı da 24:00’a çekiyoruz. Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur” sözleri ile açıklamıştı.

“İŞSİZ DEĞİL AÇ KALDIK”

Erdoğan’ın bu sözlerine, aralarında müzisyenlerin de olduğu pek çok Twitter kullanıcısı #kusurabakıyoruz etiketi altında tepki gösterdi.

Muğla Büyükşehir Müzisyenler Derneği Başkan Yardımcısı Ömür Kanavuzlar ise ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, “Biz müzisyenler 16 aydır evimize ekmek götüremiyoruz. İşsiz değil, aç kaldık” dedi. Kanavuzlar, şunları söyledi:

“Bu açıklamayı beklemiyorduk. Zaten 16 aydır çalışmıyoruz işsiziz. Böyle bir açıklama gerçekten bizi tatmin etmedi. Gece 24:00’ten sonra açılan barlarda çalışan, sahne alan, müzisyen emekçi kardeşlerimiz var. Bunlar yine aç kaldı. İşsiz kaldı demiyorum, aç kaldı. Çünkü 16 aydan beri bu insanlar evine ekmek götüremiyor.

“BİR ARKADAŞIMIZ BEBEĞİNİN ARABASINI SATTI”

Bir arkadaşımı tanıyorum, bebeğinin arabasını satarak evine para götürdü. Çok acı bir şey, üzülüyoruz. Başkanımız Erdoğan, böyle bir şey söylediği için üzgünüz. Hiç beklemiyorduk. Bizim için sürpriz oldu, diyebiliriz.”

“MÜZİK GÜNÜNDE AÇ KALMAK İSTEMİYORUZ”

Türkiye’de müzisyenliğin bir meslek olarak görülmediğini ifaden eden Kanavuzlar, daha sonra şunları söyledi:

“Bilindiği gibi 21 Haziran Dünya Müzik Günü'ydü. Başkanımız Erdoğan, böyle bir açıklama yaptı. Biz müzik gününde aç kalmak istemiyoruz. Bunun için de kusura bakıyoruz. Asıl onlar kusura bakmasın. Türkiye de maalesef; müzisyenlik, müzik sektörü bir meslek olarak görülmüyor. Meslek olarak görülmediği için de inanın hiç kimse de bilmiyor. Bunu Başkan Erdoğan Bey’e de sorsak o da bilmiyordur. Çok üzüldük. Biz yine çalışamıyoruz, çalışma alanlarımız elimizden alınıyor.

“TÜRKİYE'DEN BAŞKA HİÇBİR ÜLKEDE MÜZİK YASAKLARI YOK”

Derneğimizde 451 üyemiz var. İnanınki 451 üyemiz 16 aydır çalışmıyor. Yani 451 üyemizin üçer kişilik ailesi olsa bin 200-bin 300 kişi yaparız. Düşünün bu sadece Muğla için. 81 ili hesaplarsanız müzik sektörü darbe yedi. Şunu da söylemek istiyorum; dünyada Covid-19 salgını kapsamında Türkiye’den başka hiçbir ülkede müzik yasakları yok. Biz kınıyoruz. Aç kalmak istemiyoruz. İşimizi yapmak istiyoruz. Nasıl ki bir doktor senelerce eğitimini alıp, doktor olup meslek haline getiriyorsa müzisyenlik de bir meslektir. Mevcut hükümet müzisyenliği bir eğlence sektörü olarak görüyor. Biz eğlence sektöründe çalışabiliriz ama biz işimizi yapıyoruz. Bu işten evimize ekmek götürüyoruz bunu bilmiyorlar. Üzgünüz.”