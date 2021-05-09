Sinop'ta orman yangını

Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

AA
09 Mayıs 2021 Pazar, 14:35
Sinop'ta orman yangını
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Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Kılıçlı köyü kırsalında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangına Boyabat Orman İşletme Müdürlüğünce 7 arazöz, 3 su tankeri, 2 dozer 1 ekskavatör ve 50 personelle müdahale edildi.

Türkeli ile Kastamonu'nun Taşköprü ve Hanönü ilçelerinden gelen ekiplerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, kontrol altına alındı.

Boyabat Orman İşletme Müdürü Serkan Demir, yangının yaklaşık 3 hektar alanda devam ettiğini söyledi.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. 


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