Silivri Gazitepe'de kozmetik fabrikasında yangın çıktı
Silivri'de fabrikalar bölgesinde mangal kömürü üretimi yapan bir atölyede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Edinilen bilgilere göre Gazitepe Mahallesi'nde fabrikalar bölgesinde bulunan mangal kömürü üretimi yana bir atölyede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale etmek için Silivri ve Büyükçekmece'den çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Bu sırada yanan atölyenin yanında bulunan kozmetik fabrikasındaki işçiler de panikle dışarı çıktı.Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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