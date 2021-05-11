Silivri Gazitepe'de kozmetik fabrikasında yangın çıktı

11 Mayıs 2021 Salı, 13:15

Edinilen bilgilere göre Gazitepe Mahallesi'nde fabrikalar bölgesinde bulunan mangal kömürü üretimi yana bir atölyede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale etmek için Silivri ve Büyükçekmece'den çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Bu sırada yanan atölyenin yanında bulunan kozmetik fabrikasındaki işçiler de panikle dışarı çıktı.Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

