M. Ali Güller'den muhalefete tepki: "Böyle gideceklerini sanıyorsanız..."

04 Nisan 2021 Pazar, 13:19

Cumhuriyet yazarı Mehmet Ali Güller Twitter hesabından paylaştığı iletisinde, muhalefetin, kamuoyunun gündemini meşgul eden olaylara ilişkin suskunluğunu eleştirdi.

Güller iletisinde, "AKP'ye yarıyor, "AKP mağdur rolüne giriyor" diye neredeyse AKP'nin politikalarına hiç tepki gösterilmemesini savunan sözde bir muhalefetçilik anlayışı var! Yanılıyorsunuz: Sessiz kalarak, ekonomi kriziyle AKP'nin gideceğini umarak AKP iktidarına kaldıraçlık yapıyorsunuz!" ifadelerine yer verdi.

"AKP'ye yarıyor", "AKP mağdur rolüne giriyor" diye neredeyse AKP'nin politikalarına hiç tepki gösterilmemesini savunan sözde bir muhalefetçilik anlayışı var!

Yanılıyorsunuz: Sessiz kalarak, ekonomi kriziyle AKP'nin gideceğini umarak AKP iktidarına kaldıraçlık yapıyorsunuz! — Mehmet Ali Güller (@MaliGuller) April 4, 2021



