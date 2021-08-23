Muhammed Gümüşkaya kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?
Fenerbahçe’nin Helsinki maçındaki tek golünü kaydeden Muhammed Gümüşkaya, Süper Lig’de oynanan Antalyaspor maçında sarı-lacivertli formayla ilk kez 11’de başladı.
1 Ocak 2001’de İstanbul’da dünyaya gelen Muhammed Gümüşkaya, 2012 yılında Fenerbahçe’nin alt yapısına katıldı.
Geçtiğimiz yıl A takıma yükselen 20 yaşındaki oyuncu 26 Haziran 2020’de kulübüyle profesyonel sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe formasıyla ilk Süper Lig maçına 25 Temmuz 2020’de oynanan Çaykur Rizespor maçında çıkan Muhammed Gümüşkaya, dün oynanan Antalyaspor maçında da ilk kez bir Süper Lig maçına ilk 11’de başladı.
Geçtiğimiz sezon Boluspor’a kiralanan Muhammed Gümüşkaya, 22 maçta sahaya çıkarken 4 gol kaydetti.
20 yaşındaki oyuncu orta saha pozisyonunda oynuyor.
U19'DA 14 GOL
Fenerbahçe U19'da toplam 38 maça çıkan Muhammed Gümüşkaya, takımına 14 gollük katkı sağladı. Fenerbahçe U21 takımıyla 28 maçta forma giyen genç oyuncu 4 gol kaydetti.
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