Muharrem İnce'den AKP'ye imalı teşekkür
AKP'li Zengin'in 'Bizden önce Türkiye'de kadının adı yoktu' sözlerine yanıt veren İnce, AKP'ye imalı teşekkür etti.
AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in, "Bu ülkede AK Parti gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktu Türkiye’de" sözlerine bir tepki de CHP'li Muharrem İnce'den geldi.
İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ak Parti geldi, kadın erkek eşitliğine inanmasalar da kadının adı var oldu; üstüne bir de yol yaptılar. Teşekkürler Ak Parti" yanıt verdi.
'TAŞ DEVRİNDEYDİK'
Muhareem İnce, AKP'lilerin kaın konusundaki iddilarına şöyle yanıt verdi:
"Ak Parti’den önce yol yoktu, buzdolabı yoktu, mağarada yaşar, ağaç kovuğunda saklardık yiyeceklerimizi. Taş devrindeydik, kadının adı yoktu. Sonra Ak Parti geldi, kadın erkek eşitliğine inanmasalar da kadının adı var oldu; üstüne bir de yol yaptılar. Teşekkürler Ak Parti!"
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