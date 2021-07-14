Muharrem İnce'den, ittifak ve oy oranına ilişkin açıklama
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin oy oranına ve ittifak iddialarına ilişkin konuştu. İnce, ''Kurultayımızı yaptıktan sonra örgütlenme aşamasını tamamlayacağız. Bizim amacımız 50+1'i tek başımıza almak'' ifadelerini kullandı.
Muharrem İnce, Kırşehir'de partisinin il ve merkez ilçe başkanlıkları binasının açılışını yaptı. İnce, parti otobüsüyle geldiği Ankara Caddesi'ndeki Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanlığı binası önünde yurttaşlara hitap etti.
İnce, "Yeni kurulan bir partisiniz, DEVA ve Gelecek partileri de yeni kuruldu. İlerleyen zamanlarda herhangi bir ittifak olur mu?" sorusu üzerine, böyle bir düşüncelerinin olmadığını ifade ederek, "Özgüveni yüksek bir partiyiz. Kurultayımızı yaptıktan sonra örgütlenme aşamasını tamamlayacağız. Bizim amacımız 50+1'i tek başımıza almak. Ama ittifaklar seçime yakın ne olur, onu o zaman konuşuruz. Yola çıkarken ittifakla yola çıkmak özgüven eksikliğidir, doğru değildir" diye konuştu.
'50+1'İ ALMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK'
Bir gazetecinin, "Türkiye genelinde oy potansiyeliniz nedir, nasıl bir beklentiniz var?" sorusuna İnce, "Şu anda örgütlenme aşamasındayız. 18 Eylül'de kurultayımız olacak. Kurultaydan sonra seçime katılma hakkını kazanacağız. 2002 yılındakinin olmasını istiyoruz. Bu iktidarı da muhalefeti de toptan gönderip 50+1'i almak için yola çıktık. Zaman içerisinde bunu göreceğiz. Şu anda bir şey diyemiyorum. Sokaktaki ilgi nasıl derseniz, sokaktaki ilginin çok güzel olduğunu görüyorum. Kurultaydan sonra anketler de yaptıracağız. Önümüzü daha net göreceğiz" yanıtını verdi.
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