Muharrem İnce'yi eleştiren Fahrettin Altun'a, Nevşin Mengü'den yanıt

30 Mayıs 2020 Cumartesi, 14:18

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması nedeniyle sözü kesilen ve canlı yayını terk eden Muharrem İnce'yle ilgili açıklama yapmış, "Türkiye Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren her bir medya kuruluşu özgürce görüşlerini ve yayın tercihlerini yansıtmakta, yasal çerçeve içerisinde faaliyetlerine bir kısıtlama olmaksızın devam edebilmektedir. Sayın İnce'nin bu tavrı medya camiamıza da iftira mahiyeti taşımaktadı" ifadelerini kullanmıştı.

Sayın Muharrem İnce'nin, bu akşam bir televizyon kanalında katıldığı programın Sayın Cumhurbaşkanımızın Fetih programında konuşma yaptığı dakikalara denk gelmesi üzerine yarıda kesilmesiyle ilgili sarf ettiği sözlere üzüntüyle şahit olduk. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 29, 2020

'ÇETELE TUTULDUĞUNU BİLİYORUZ'

Gazeteci Nevşin Mengü Fahrettin Altun'un bu sözlerine Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla yanıt verdi. Erdoğan'ın konuşmalarını hangi kanalın, kaç dakika verdiğine dair çetele tutulduğunu bildiklerini vurgulayan Mengü şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı’nın konuşmalarını hangi kanal kaç dakika verdi, vermedi konusuyla ilgili çetele tutulduğunu, vermeyenlere de neden vermediniz sorusunun sorulduğunu hepimiz biliyoruz."