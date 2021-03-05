Muhittin Böcek'ten Atatürk mesajı

05 Mart 2021 Cuma, 15:59

Başkan Böcek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Antalya’mıza gelişinin 91. yıldönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.

Hayatının büyük bölümü cephelerde geçmiş, ömrünü memleket sevdasına adamış olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin ilanının ardından sık sık yurt gezilerine çıkmış, şehir şehir dolaşarak Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında büyük emeği geçen Anadolu insanıyla kucaklaşmıştır. Atatürk bu gezileri sırasında 6 Mart 1930 tarihinde de Antalya’ya ilk ziyaretini gerçekleştirmiştir.

Bu ziyaret şehrimizde derin bir heyecana neden olmuş, Ata’mız “Antalya halkı size candan saygı ve sevgilerini sunar” pankartıyla karşılanmıştır. Bizler de bugün Ata’mızın şehrimize gelişinin yıldönümünü ilk günkü heyecan ve coşkuyla kutluyoruz.

Ulu Önder Atatürk, Antalya’da kaldığı günlerde yalnızca şehrimizi gezmekle kalmamış, sosyal, ekonomik ve siyasi alanda atılan adımların da nabzını tutmuş, kentin geleceğine yönelik önemli açıklamalarda bulunmuştur. Atatürk, ziyaretleri sırasında gördüğü güzelliklerden etkilenerek 'Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir' sözleriyle şehrimizi onurlandırmıştır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, bugün yalnızca ülkemizin değil dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri haline gelen Antalya için 91 yıl önce kullandığı bu sözler, O’nun ileriyi gören devlet adamlığı vasfının da en önemli kanıtlarından biridir.

Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Antalya'ya gelişinin 91. yıldönümünde bir kez daha saygı, sevgi, minnet ve rahmetle anıyorum. Ata’mızın devrim ve ilkeleri doğrultusunda emaneti olan Cumhuriyetimiz ve Antalya’mız için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Sevgiyle kalın, Cumhuriyetle kalın, Atatürk’le kalın."