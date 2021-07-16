Mukteda el Sadr’dan seçimlere boykot kararı

16 Temmuz 2021 Cuma, 04:00

Şii din adamı Mukteda el Sadr, 2018 seçimlerinde 329 sandalyeli parlamentoda 54 sandalyeye sahip olan en büyük siyasi blokun lideri. Şii din adamı Irak’ın “ülkeyi aşağılamaya ve diz çöktürmeye yönelik şeytanca bir bölgesel plana” tabi tutulduğunu öne sürerek, “ülkeden kalanı” korumak için seçimlere katılmayacağını kaydetti. Sadr hareketinden bazı adayların dün seçim yarışından çekildiği haberleri gündeme yansıdı.

Ülkede hem ABD hem de İran etkisine karşı tutumuyla bilinen Sadr, yolsuzluklara, altyapı eksikliklerine de sık sık tepki gösteriyor. Sadr, Irak’ın İsrail ile normalleşme iddialarını da eleştirmişti.

Kimi yorumda Sadr’ın daha önce de siyasi arenadan çekilme hamlesi yaptığına işaret edildi. Irak hükümetinde Sadr’a bağlı Sairun Koalisyonu’ndan isimler bulunuyor. Irak hükümeti, 10 Ekim’de erken seçimlerin yapılacağını duyurmuştu. Ekonomik krizle boğuşan ülkede pazartesi günü yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalarının kaldığı bir hastanede çıkan yangında 87 kişi yaşamını yitirmişti. Yangının ardından Irak Başbakanı Mustafa el Kazımi yönetimine tepkiler artmıştı. Sağlık, elektrik başta olmak üzere temel altyapı hizmetlerinde ciddi sıkıntıların yaşandığı ülke, sık sık yolsuzluklara karşı protestolara da sahne oluyor.