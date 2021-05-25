Mumcu ailesinin avukatı Halil Sevinç: 'Suyu bulandırmak istiyorlar'

25 Mayıs 2021 Salı, 04:00

Gazetemiz yazarı Uğur Mumcu’nun bombalı saldırı sonucu katledilmesiyle ilişkili iki dava halen sürüyor ancak somut gelişme yok. Mumcu ailesinin avukatı Halil Sevinç, “havada duran iddiaların bulunduğunu ancak hiçbir iddianın altının doldurulmadığını” söyleyerek “İkisinde de suyu bulandırmak istiyorlar. Devlet, hukuk devletiyse, bu iddiaların hepsini araştırıp ortaya koyması gerekiyor. Davada son sözümüz vardı, ‘Tetikçiler bunlarsa, tetiği çektirenler kim?’ diye. O soru hâlâ askıda duruyor” ifadelerini kullandı.

Peker, yayımladığı son videoda, Mumcu’nun şehit edildiğini belirtirken cinayetin arkasındaki isim olarak eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’a işaret etti. Mumcu, 24 Ocak 1993’te, bombalı saldırı sonucu katledildi. Mumcu suikastının üzerindeki sır perdesi aralanmadı, “tetiği çektirenler” ortaya çıkarılamadı. Soruşturmayı yürüten ve cinayeti kimin işlediğine dair “İstihbarat örgütleri, biraz mafya ve karanlık güçler” ifadeleri ile dikkat çeken savcı Kemal Ayhan ise 26 Haziran 1995’te evinde ölü bulundu. 2000’de, terör örgütü Hizbullah’a yönelik gerçekleştirilen bir operasyonda, Mumcu cinayetine ilişkin krokiler ele geçirildi. İncelemelerin ucu “Tevhit-Selam/Kudüs Ordusu” adlı örgüte uzanırken gazetemiz yazarları Muammer Aksoy, Bahriye Üçok ve Ahmet Taner Kışlalı cinayetlerinin de dahil edilmesiyle UMUT Davası açıldı. Davada, Mumcu’nun aracına konan bombanın Ferhan Özmen tarafından hazırlandığı ve Necdet Yüksel’in gözcülüğünde, Oğuz Demir tarafından yerleştirildiği kaydedildi. 2005’te sonuçlanan davada, sanıklar Yüksel, Özmen ve Kışlalı’nın katil zanlısı Rüştü Aytufan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Ancak davada hapis cezası alan üç sanıkla ilgili Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verdi. Bu nedenle dava yeniden başladı. 28 yıldır firari olan bombacı Demir’in dosyası ayrıldı ve davası devam ediyor.

‘SORU HÂLÂ ASKIDA’

Mumcu ailesinin avukatı Halil Sevinç, “MİT’in, cinayeti MOSSAD’ın işlediğine dair bilgisi olduğu” iddiası ile Peker’in iddiasına dikkat çekti. Sevinç, “Altı doldurulamayan iddialar bütünü” ifadelerini kullandı. Oğuz Demir’in Türkiye’de olduğuna yönelik ihbara ilişkin de Sevinç, “Türkiye’deyse, devletin Emniyet güçleri niye bunu çıkarmıyor? Bir sürü soru işareti. Hukuk devleti miyiz, aşiret devleti miyiz belli değil” ifadelerini kullandı.