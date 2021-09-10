Murat Boz'un son paylaşımı gündem oldu: "Hacklendin mi?"
Ünlü şarkıcı Murat Boz 2001 yılına ait bir fotoğrafını paylaşınca kısa sürede bini aşkın yorum geldi. Şarkıcının paylaşımı sosyal medyada gündem olurken; fotoğrafın altına oyuncu Serkan Altunorak da "Hacklendin mi?" yazdı.
Türkiye'nin ünlü şarkıcılarından ve O Ses Türkiye'nin
değişmez jürilerinden biri olan Murat Boz, sosyal medya hesabından yaptığı
paylaşımda 2001 senesindeki halini gösterdi.
Fotoğrafı gören hayranları ve sanatçı dostları, Boz’un
paylaşımı sonrası büyük şaşkınlık yaşadı.
200 BİNE YAKIN BEĞENİ ALDI
Instagram'dan "2001" yazıp kum saati emojisiyle
fotoğrafını paylaşan Boz, kısa süre içerisinde 200 bine yakın beğeni aldı.
İbrahim Büyükak, Seda Sayan, Tuba Büyüküstün, Pınar Altuğ
Atacan, Seda Bakan Erel, Kaan Yıldırım gibi ünlülerin beğenisini alan
fotoğrafın altına birçok yorum yağdı.
“HACKLENDİN Mİ?”
Murat Boz’un fotoğrafının altına bir yorum da, ünlü oyuncu
Serkan Altunorak’tan geldi. Altunorak, Boz'un fotoğrafının
altına,"Hacklendin mi?" yorumunu düştü.
Boz'un o haline inanamayan bazı takipçileri ise "Bu
Murat Boz mu?" sorusunu sordu.
Ünlü şarkıcının paylaşımı şu şekilde:
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