Murat Boz'un son paylaşımı gündem oldu: "Hacklendin mi?"

10 Eylül 2021 Cuma, 17:41

Türkiye'nin ünlü şarkıcılarından ve O Ses Türkiye'nin değişmez jürilerinden biri olan Murat Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2001 senesindeki halini gösterdi.

Fotoğrafı gören hayranları ve sanatçı dostları, Boz’un paylaşımı sonrası büyük şaşkınlık yaşadı.

200 BİNE YAKIN BEĞENİ ALDI

Instagram'dan "2001" yazıp kum saati emojisiyle fotoğrafını paylaşan Boz, kısa süre içerisinde 200 bine yakın beğeni aldı.

İbrahim Büyükak, Seda Sayan, Tuba Büyüküstün, Pınar Altuğ Atacan, Seda Bakan Erel, Kaan Yıldırım gibi ünlülerin beğenisini alan fotoğrafın altına birçok yorum yağdı.

“HACKLENDİN Mİ?”

Murat Boz’un fotoğrafının altına bir yorum da, ünlü oyuncu Serkan Altunorak’tan geldi. Altunorak, Boz'un fotoğrafının altına,"Hacklendin mi?" yorumunu düştü.

Boz'un o haline inanamayan bazı takipçileri ise "Bu Murat Boz mu?" sorusunu sordu.

Ünlü şarkıcının paylaşımı şu şekilde: