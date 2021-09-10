Ünlü müzisyen Phil Collins'ten kötü haber: 'Ellerim zar zor tutuyor'
Dünya pop müziğinin önemli isimlerinden Phil Collins'in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Collins, "Fiziksel olarak zorlanıyorum" derken, kötüleşen sağlığı nedeniyle davul bagetini zar zor tutabildiğini söyledi.
Sesi ve müziğiyle bir döneme damgasını vuran ünlü müzik grubunun en ünlü üyesi son haliyle hayranlarını üzdü. Son olarak Collins'in sağlığının kötüye gittiği ve müziği tamamen bırakmayı düşündüğü iddia edilmişti.
BBC Breakfast programına konuk olan olan Collins durumuyla ilgili açıklama yaptı. Collins, "Fiziksel olarak zorlanıyorum, bu çok sinir bozucu" diye konuştu.
"Artık bateri bagetini bile zar zor tutuyorum" diyen Collins "Hayır, hala bateri çalamıyorum. Bunu yapmayı isterdim. Ama demek istiyorum ki artık bu elle bateri bagetini bile zorlukla tutuyorum" dedi.
70 yaşındaki Collins ve grubu Genesis, Mart 2020'de yeniden birleşmenin şerefine tura çıkacağını duyurmuştu. The Last Domino 2021 turu, Covid-19 nedeniyle askıya alınmıştı. Ancak grup vazgeçmedi ve Nisan ayında yaptıkları açıklamalarda ABD ve Avrupa'da konserler vereceklerini duyurdu.
Grubun solisti olan Phil Collins, sağlık sorunlarına rağmen devam etme kararı aldı. Ancak davulu ellerinin tutmaması nedeniyle oğlu Nic Collins'e bıraktı.
Collins, turun grubu zorlayıp zorlamayacağı yönündeki soruya, "Artık yola çıkmak isteyip istemediği bile bilmiyorum" yanıtını verdi.
PHIL COLLINS'İN HASTALIĞI NE?
Phil Collins, 2000'lerin sonunda bir omurilik yaralanması geçirmişti. Daily Mail'de yer alan bir habere göre 2009 yılında bu nedenle davul çalmayı bırakmak zorunda kaldığını açıkladı.
Collins, "Omuzlarım, davulda aldığım pozisyon nedeniyle omuriliğimi eziyor. Yıllarca çalmaktan kaynaklanıyor. Acı çekmeden bagetleri düzgün tutamıyorum bile. Bagetler düşmesin diye onları elime bantlıyordum" demişti.
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