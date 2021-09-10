Levent Üzümcü'den Erdoğan’a 'kitap' tepkisi: "Beni işimden attıran..."

10 Eylül 2021 Cuma, 15:21

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" adlı kitabı 6 Eylül'de satışa çıktı.

İlk basımı, iktidara yakınlığıyla bilinen Turkuvaz Kitap tarafından 40 TL'den satışa sunulan kitap, hem sosyal medyanın hem de muhalefetin gündeminde.

Kitabın ismi ve içeriği hem bazı iktidara yakın kesimler hem de muhalefet cephesinde tartışılırken; kitaba yönelik bir eleştiri tiyatro ve sinema oyuncusu Levent Üzümcü'den geldi. Üzümcü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, isim vermeden Erdoğan'a yüklendi.

"BENİ İŞİMDEN ATTIRAN..."

Levent Üzümcü, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, kendisini işinden attırmakla suçladığı Erdoğan'ı ve kitabını eleştirdi. Ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Boyun Eğme" kitabımı işimden haksız yere atıldıktan sonra yazdım, beni işimden attıran, daha adil bir dünyanın mümkün olması üstüne kitaplar yazıyor. tivit bu kadar."

Üzümcü, 'Boyun Eğme' isimli kitabını Nisan 2016'da çıkarmıştı.

DİLİPAK DA ELEŞTİRMİŞTİ

Erdoğan'ın kitabına bir eleştiri de, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit Yazarı Abdurrahman Dilipak'tan gelmişti.

"Daha Adil Bir Dünya Mümkün" ismine atıfta bulunarak sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dilipak, "peki ya bugünkü gerçekler. Peki bugünkü icraatları kim yap(tır)ıyor" ifadelerini kullanmıştı.