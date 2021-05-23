Murat Yetkin: "AK Partide yangın var: Peker, Kavala ve muhabirin isyanı"

23 Mayıs 2021 Pazar, 10:28

Gazeteci Murat Yetkin, son dönemde AKP içerisinde yaşananlara ilişkin "AK Partide yangın var: Peker, Kavala ve muhabirin isyanı" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Yetkinreport'ta yayınladığı sözkonusu yazıda, Sedat Peker’in Soylu’ya ilişkin iddialarının üzerinden bir hafta geçtiğine ve Soylu’nun 17 Mayıs’ta suç duyurusunda bulunduğuna dikkati çeken Yetkin, “Bugün 22 Mayıs, henüz bir tek savcı soruşturma başlatmadı. Tuhaf gelmiyor mu size de” dedi.

Yetkin, Anadolu Ajansı'ndaki muhabirlik görevine son verilen Musab Turan'ın bakanlara yönelik çıkışı için ise “Kendisinin ve babasının gönülden AK Partili olmasıyla övünen muhabirin hükümetin bugüne kadar gözbebeği olmuş popular isimlerinden Soylu hakkında bu şekilde konuşması, parti içindeki Milli Görüş kökenli muhafazakâr ekibin, hatta onların da ilerisindeki İslami cemaat ve tarikatların, kökü kendilerinden olmayan isimleri artık parti içinde görmek istemediğini gösteriyor” yorumunda bulundu.

Yetkin konuya ek olarak "Peker videolarına bir de Musab viedosu eklendi. Bakalım sırada ne var?" diye sordu.



