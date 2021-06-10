Murat Yetkin Erdoğan-Biden görüşmesinin muhtemel senaryosunu yazdı

10 Haziran 2021 Perşembe, 11:02

Gazeteci Murat Yetkin, YetkinReport‘ta yayımladığı yazısında, Erdoğan’ın 14 Haziran’da ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı ikili görüşmeden çıkacak en muhtemel senaryo konusundaki görüşlerini sıraladı.

Yetkin; görüşmede iki farklı açıklama olabileceğini, iç politikada 'erken seçim' çağrılarının karşılık bulabileceğini ve görüşmenin AKP'li medya aracılığıyla Türkiye'ye 'Erdoğan elini masaya vurdu' şeklinde lanse edilebileceğini aktardı.

Yetkin'in yazısındaki ilgili bölümler şöyle:

“Görüşme sonrası her iki tarafın açıklamalarında belli farklılıklar olacaktır. Örneğin ABD tarafı Türkiye’deki demokrasi ve insan hakları meselelerine değinildiğinden söz edecektir. Ancak bu durumun askeri ve ekonomik çıkarlara baskın gelmesi muhtemel değil. Erdoğan’ın geçenlerde ABD şirket yöneticileriyle yaptıkları görüşme sonrasında, Biden görüşmesinin sonucuna bağlı olarak özellikle enerji, tarım, ilaç gibi alanlarda Amerikan şirketlerine bir dizi teşvik/taviz verilebilir."

"Erdoğan’ın Biden görüşmesinden en büyük kazancı, eğer işler tahmin ettiğimiz gibi giderse yeni bir döviz şokuyla sarsılmamak ve kötü giden ekonomiye bir nefes payı sağlamak olacaktır. Erdoğan böylelikle muhalefetin erken seçim çağrılarına karşılık verecek duruma gelebilir. İç politika açısından de Erdoğan’a getirisi en fazla bu olacaktır."

"Erdoğan’ın psikolojik propaganda ekiplerinin kontrol altındaki medya aracılığıyla kamuoyuna ‘Biden görüşmesinde yumruğunu masaya vurdu’ yolunda yönlendirme yapması mümkün. Ama gerçekçi bir tahlille en muhtemel senaryo bu görünüyor.”

Murat Yetkin'in yazısının tamamı için tıklayınız.