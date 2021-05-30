Murat Yetkin, Peker'in Erdoğan'a hitabı sonrası ihtimalleri yazdı
Murat Yetkin, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in bugünkü videosunda doğrudan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitabı ve sonrasında olabilecekler üzerine ihtimalleri yazdı.
Gazeteci Murat Yetkin, "Erdoğan, Peker’i nasıl engelleyecek? Şimdi soru bu" başlıklı yazısında, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in bugün yayımladığı videosunda doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitap ettiğine dikkat çekti. Yetkin, Peker'in "Erdoğan’ın kendisini dış güçlerin maşası, ajanı olarak suçlanmasına çok alınmış, “Nasıl ajan mışım? Helalleşeceğiz Tayyip abi” fütursuzluğuyla konuşuyor" ifadesini vurgulayarak, son yayında Erdoğan'ın yakın çevresi hakkında önemli iddialarda bulunmaya başladığını belirtti.
İHTİMALLER NE?
Yetkin, yazısında Erdoğan'ın Peker'in iddiaları üzerine yapabileceği hamleleri sıralayarak farklı soruları dile getirdi. Yetkin şunları ifade etti:
"Erdoğan, örneğin YouTube yayınlarını mı engelleyecek? Bütün sosyal medyayı mı, interneti mi engelleyecek? Ne kadar süreyle engelleyecek?
Örneğin, 1999’da PKK lideri Abdullah Öcalan’ı Kenya’dan (CIA desteğiyle) alıp getiren MİT Peker’i de bugün yarın Birleşik Arap Emirlikleri ya da her neredeyse oradan alıp getirecek mi?"
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