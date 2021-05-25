Murat Yetkin, Soylu'nun mesajlarını değerlendirdi: İkinci perde açıldı
Gazeteci Murat Yetkin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuk olduğu programda verdiği mesajlar için "AK Parti'den için için tüten bir yangının dumanları yükseliyor" yorumu yaptı.
Gazeteci Murat Yetkin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün konuk olduğu canlı yayın programında verdiği mesajları değerlendirdi.
Yetkin, Yetkinreport'ta kaleme aldığı "İkinci Perde, Soylu’nun yanıtladığı tek soruyla açıldı" başlıklı yazısında, Bakan Soylu'nun istifayı düşünüp düşünmediği yönündeki sorular üzerine "Hiç düşünmedim" yanıtını verdiğini belirtip şu ifadeleri kullandı:
"Programı tek cümleye indirgemeye kalkarsak elimizdeki cümle İçişleri Bakanının bütün bu iddialar karşısında istifa etmeyeceği olur. Diğer bütün soru, yanıt ve geçiştirmeleri bu cümle altına yerleştirmeye kalkarsanız bulacağınız ise, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, “Ben gitmiyorum, istiyorsanız siz gönderebilirsiniz” çağrısıdır. Bir başka açıdan da “Göndermeyecekseniz bana doğru dürüst sahip çıkın” çağrısı.
Soylu’nun kimi uygulamalardaki şikayetlerine de dikkat çeken Yetkin, "Yakalıyoruz, mahkeme bırakıyor da diyor, muhatabı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül. Soylu kendisinden önce Peker’in emniyete eleman yerleştirmesinden (iki polis daha son günlerde açığa alınmış) koruma verilmesinden söz ediyor, adresi kendisinden önceki İçişleri Bakanı, halen AK Parti Dış İlişkiler Başkanı olan Efkan Âlâ. Soru Kolombiya, Venezuela uyuşturucu bağlantısı iddialarına geliyor, adresi son Başbakan, halen AK Parti Genel Başkan vekili Binali Yıldırım. AK Parti'den için için tüten bir yangının dumanları yükseliyor" yorumunda bulundu.
Yetkin "İşin özetini tekrarlayalım. Dünkü programda İçişleri Bakanı Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Ya benim arkamda tam durun ya da gönderin, ben kendiliğimden gitmeyeceğim” demiş oldu. Bence ikinci perde dün akşamki yayınla açıldı." ifadelerini kullandı.
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