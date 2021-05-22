Musab Turan'ın babası Ali Seydi Turan: Tasvip etmiyorum
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye sorduğu soruların ardından Anadolu Ajansı'ndan kovulan Musab Turan'ın babası, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla ilgili iddialarını sordu.
“Son günlerde gündemi meşgul eden konular var. Burada nakro bürokrasi ile ilgili iddialar ülkemizi uluslararası arenada zora soktu mu? Hükümetin buna ilişkin bir planı var mı?” diyen Turan, “Ve de 19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan milletin teveccühünü kazanan AK Parti ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu’dan daha mı küçük?” ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı, yaşananların ardından Musab Turan'ın işine son verildiğini duyurdu.
İşine son verilen Musab Turan ile ilgili babası da bir açıklama yaptı.
"SORUYU VE SORU ŞEKLİNİ TASVİP ETMİYORUM"
Musab Turan’ın açıklamasının ardından baba Ali Seydi Turan da açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Turan şunları söyledi:
“21.05.2020 tarihli ulusal basında haber programlarında adı geçen Musab Turan'ın babası olarak sorulan soruyu ve soru şeklini tasvip etmediğimi kamuoyuna deklare ediyorum. AK Parti’nin kuruluşundan bugüne gururla bu davanın neferi oldum.
"Parti teşkilatımın her kademesinde bulundum. Duruşumda bir milim sapma olmamıştır. Oğlumun Türkiye kamuoyunu meşgul etmesinden dolayı rahatsız olduğumu beyan eder, saygılarımı sunarım.”
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