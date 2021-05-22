Musab Turan'ın babası Ali Seydi Turan: Tasvip etmiyorum

Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla ilgili iddialarını sordu.

“Son günlerde gündemi meşgul eden konular var. Burada nakro bürokrasi ile ilgili iddialar ülkemizi uluslararası arenada zora soktu mu? Hükümetin buna ilişkin bir planı var mı?” diyen Turan, “Ve de 19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan milletin teveccühünü kazanan AK Parti ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu’dan daha mı küçük?” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, yaşananların ardından Musab Turan'ın işine son verildiğini duyurdu.

İşine son verilen Musab Turan ile ilgili babası da bir açıklama yaptı.

"SORUYU VE SORU ŞEKLİNİ TASVİP ETMİYORUM"

