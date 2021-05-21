Soylu’nun danışmanı FETÖ’yü öven paylaşımları ortaya çıkınca hesabını kapattı

21 Mayıs 2021 Cuma, 23:11

İçişleri Bakanı Soylu ile ilgili iddiaları bakanlar Varank ve Pakdemirli'ye soran AA muhabiri Musab Turan, “Milletin teveccühünü kazanan AK Parti ismi şaibelerle anılan Soylu’dan daha mı küçük?” dedi. Anadolu Ajansı, yaşananların ardından Musab Turan'ın işine son verildiğini duyurdu.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı Mazhar Yıldırımhan, AA Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü hedef aldı. "AA Genel müdürü acilen istifa etmelidir" diyen Yıldırımhan, "Bu ne kahpeliktir. Bu ne şerefsizliktir. AA muhabiri üzerinden Süleyman Soyluya ve hükümete suikast düzenlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Ardından Yıldırımhan'ın 2013 yılında FETÖ ile ilgili attığı bu tweetler ortaya çıktı.

Yıldırımhan, ortaya çıkan paylaşım ve gelen tepkilerin ardından Twitter hesabını kapattı.