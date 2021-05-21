Soylu’nun danışmanı FETÖ’yü öven paylaşımları ortaya çıkınca hesabını kapattı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı Mazhar Yıldırımhan, FETÖ’yü öven paylaşımları ortaya çıkınca Twitter hesabını kapattı.
Ardından Yıldırımhan'ın 2013 yılında FETÖ ile ilgili attığı bu tweetler ortaya çıktı.
Yıldırımhan, ortaya çıkan paylaşım ve gelen tepkilerin ardından Twitter hesabını kapattı.
İlgili Haberler
- Bakanlara Süleyman Soylu ile ilgili soru soran AA muhabiri kovuldu
- AA muhabirinin Süleyman Soylu sorusuna Sedat Peker'den ilk tepki
- İYİ Partili Çıray'dan AA muhabirinin sorusuna dikkat çeken yorum: Erdoğan Soylu'yu istifaya zorluyor
- Soylu'nun danışmanı AA Genel Müdürü'nü hedef aldı: Bu ne şerefsizliktir
Video Haberler
- AA muhabirinden bakanları terleten 'Soylu' sorusu
- İki çocuk annesine eski eşi kurşun yağdırdı
- İzmir’i fırtına vurdu: 26 tekne battı
- Kaldırımda sebze satan kadınlar arasında yer kavgası
- Film senaryolarını aratmayan hırsız-polis kovalamacası
- Mide bulandıran görüntüler! Sosyal medyadan paylaştı
- Yuvasını traktör tarafından yıkılmasını böyle engelledi
- Marmaray'da tekme tokat kavga anı kamerada
- Ronaldo’dan skandal Türkçe küfür!
- Fenomenlerinin güldüren 'koronavirüs' diyaloğu
En Çok Okunan Haberler
- AÇIKLAMA
- AA muhabirinden bakanları terleten 'Soylu' sorusu
- AA muhabirinin Soylu sorusuna Peker'den ilk tepki
- Olası Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a kötü haber!
- Youtube'dan Sedat Peker'in kanalıyla ilgili karar!
- Süleyman Özışık görevinden ayrıldığını duyurdu
- Peker Erdoğan'ı da bitirir
- Cumhur İttifakı Soylu’ya arka çıkıyor
- Kripto para piyasaları alt üst! Yeniden 40 bin dolar
- Altun'un yardımcısının İngilizcesi alay konusu oldu