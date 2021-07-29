Muş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi, Muş'ta 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Muş'ta 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, saat 19:16'da meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremin derinliğini 2.0 km olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 29, 2021
KARAPINAR-VARTO (MUS) https://t.co/8juRYVsgs3
29.07.2021, 19:16:59 TSİ
Büyüklük: 3.7
Derinlik: 2.0 km#Kandilli
AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak kayıtlara geçti.
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