Muş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi, Muş'ta 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
29 Temmuz 2021 Perşembe, 21:09
Muş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem
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Muş'ta 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, saat 19:16'da meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremin derinliğini 2.0 km olarak açıkladı.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak kayıtlara geçti.



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