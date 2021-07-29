ABD'de 8.2 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi

29 Temmuz 2021 Perşembe, 09:39

ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ayrıca, eyalet için tsunami uyarısı verildi. Yerin 10 kilometre altında gerçekleşen sarsıntının merkez üssü, en yakın yerleşim birimine 168 kilometre mesafede.

TSUNAMİ UYARISI

ABD Tsunami Uyarı Sistemi ise depremin büyüklüğünü 8.2 olarak verdi ve tsunami uyarısı yayımladı. ABD, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının kıyısında yer alıyor.

AKTİF VOLKANLAR VAR

Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.