Muş'ta Kuran kursundaki ölüme gizlilik kararı

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 16:01

Muş Merkez Karşıyaka Kuran kursunda 3 Temmuz tarihinde tuvalet kapısının koluna asılmış bir şekilde bulunan 12 yaşındaki Mehmet Halit Yavuz, Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, burada kalbi tekrar çalıştırıldıktan sonra Elazığ Medical Park Hastanesi’ne sevk edilmişti.

Gazetemizin duyurduğu haberin ardından günlerce komada kalan çocuk burada yaşamını yitirmişti. “Çocuğun boyu ile kapı kolu arasında baya fark var. Kapı kolu yüksekliği 1 metre bile değil. O kemerin payı da var. Otursanız bile yere değersiniz” diyerek olayı şüpheli bulduklarını söyleyen aile, “Ne olduğunun açığa çıkmasını istiyoruz. Herhangi bir ihmal varsa ya da bir suç varsa bu açığa çıksın, sorumlular yargılansın istiyoruz” çağrısında bulunmuştu.

KISITLAMA KARARI GETİRİLDİ

Gazetemizin haberinin ardından kamuoyunda büyük tepki oluşurken, Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi ve Muş Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olayın takipçisi oldu.

Baroların yaptığı görüşme sonucunda Yavuz’un ölümüyle ilgili emniyet fezlekesinin, savcılığa intikal ettiği ve dosyaya gizlilik kararı getirildiği belirtildi. Baroların ortak açıklamasında, “Muş Barosu yönetimi dosyanın takibi ve bilgi edinmek için soruşturma savcısıyla ile 16.07.2021 tarihinde görüşme gerçekleştirmiştir. Yapılan görüşmede soruşturma dosyası hakkında kısıtlama (gizlilik) kararı alındığı bu sebeple dosyanın içeriği hakkında bilgi verilemeyeceği hususu Muş Barosu yönetimine iletilmiştir. Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi ve Muş Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak öncelikle kısıtlama kararının kaldırılması gerektiğini ve etkin bir yargısal faaliyette bulunulması hususunda soruşturma makamının yükümlülerinin bulunduğunu hatırlatır kısıtlama kararının kaldırılması anından itibaren aşamalarda kamuoyuna detaylı bilgi verileceği hususunu bilgilerinize sunarız” ifadeleri kullanıldı.