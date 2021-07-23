Mustafa Sarıgül'den 'mülteci' açıklaması: Göç istilasıyla karşı karşıyayız

23 Temmuz 2021 Cuma, 17:45

Türkiye'nin Afganistan'dan bir göç dalgasıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, buna karşı tedbir alınmasını isteyen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Erzincan’da yaptığı konuşmada, "Ne yazık ki Türkiyemiz büyük bir şekilde Afganistanlı göç istilasıyla karşı karşıya. Biz misafirperver ülkeyiz ama bir kez daha 3-4 milyon Afganistan'dan gelecek. Yurttaşlarımız, inanın ki barındıracak güce ne yazık ki sahip değiliz" diye konuştu.

MÜLTECİLER TARTIŞMASI

Sarıgül, memleketi Erzincan'ın İliç ilçesindeki parti binası açılışında yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı: Özellikle bakıyorum ne yazık ki Türkiyemiz büyük bir şekilde Afganistanlı göç istilasıyla karşı karşıya. Büyükşehirlerde 4 milyonun üzerinde Suriyeli kardeşlerimiz var. Onlar bir savaş korkusuyla geldi. Biz misafirperver ülkeyiz ama bir kez daha 3-4 milyon Afganistan'dan gelecek. Yurttaşlarımız, inanın ki barındıracak güce ne yazık ki sahip değiliz. O nedenle İliç'ten uyarıyorum, bütün siyasi partiler, popülist politika yapmadan, siyaset yapmadan bu göç dalgasına karşı hep beraber büyük bir tedbir almakla mükellefiz.

"ONLARA BİZİM DEFTERİMİZDE ASLA VE ASLA YER OLAMAYACAK"

Türkiye Değişim Partisi olarak şunu arzu ediyoruz. Artık sağ elimiz de, sol elimizi de bizim. Biz 'vicdan, merhamet, adalet' diyen, örflerimizi, törelerimizi, geleneklerimizi her zaman koruyacak, büyüklerimize saygı sunacak, küçüklerimizi sevecek, bütün yurttaşlarımızla el ele birlikte olacağız. Bazı tipler vardır, o tiplerden mutlaka uzak duracaksınız.

Bazı sahtekarlar vardır, bazı vefasızlar vardır, delikanlı diye geçinip de delikanlı olmayanlar vardır. Onlara bizim defterimizde asla ve asla yer olamayacak. Tencere kaynarken yanımızda olan sahtekarlar, bundan sonra bizim yanımızda hiçbir zaman olmayacaktır.