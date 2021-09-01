Müteahhitlerin pazarlık masasına çağırdığı çimentocu kamuyu bekliyor

01 Eylül 2021 Çarşamba, 04:00

İnşaat sektörünü karıştıran çimento tartışması hız kesmeden sürüyor. Müteahhitlerin yüzde 200 zam yaptıkları gerekçesiyle eylem yapmakla tehdit ettiği çimentocular iddialara yine karşı çıktı. Fiyat pazarlığı için masaya olurmayı kabul etmeyen çimentocular Ankara ile görüşerek adım atacak. Rekabet Kurumu ise çimentoculara yönelik soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Başkanı Tarık Tellioğlu, sektörün iş durdurma kararı aldığını, kamu ve çimentocuların adımına göre bu kararı 7 Eylül’de uygulayacaklarını açıklamıştı.

Türkiye’nin en büyük çimento üreticilerinin yer aldığı 65 üyeli Türkçimento’nun Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Volkan Bozay, iddiaların doğru olmadığını bir kez daha yineledi. Çimento üretiminin yüzde 80’ini ithal girdiler olan enerji maliyetlerinin oluşturduğunu söyleyen Bozay şöyle konuştu:

“İddia edildiği gibi yüzde 200’lere varan zamlar söz konusu değil. İnşaat maliyetlerindeki artışın tek nedeninin çimento olarak gösterilmeye çalışması da yanlıştır. Zira inşaatlarda kullanılan diğer girdilerden hiç bahsedilmemektedir. Bu durum, sektörümüzü kişisel bir sorun nedeniyle hedef göstermek olarak algılanmaktadır. Bu konuda Ankara ile görüşerek hareket edeceğiz.”

İŞ DURDURMA KAYBETTİRİR

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Genel Sekreteri Serdar Şardan ise bu dönemde inşaatların durdurulmasının ekonomide olumsuzluklara yol açacağını belirterek “Yeni mağduriyetler doğuracak; kazandırmayacak, kaybettirecektir. Çimento sektörü olarak şeffaflıktan yanayız; tüm kayıtlarımız da incelemeye açıktır” dedi.

Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle ise fiyat artışlarıyla gündeme gelen çimento sektörüyle ilgili kamuoyunda bazı eksik ve yanlış bilgiler yer aldığını belirterek “Bu yılın dördüncü ayında başlamış kapsamlı bir soruşturma sürüyor. Gerek tarafların savunma haklarının etkin kullanılması gerekse de sağlıklı analizlerin yapılması adına soruşturma süreçleri gizli sürüyor” diye konuştu.

İKİ TARAFIN RAKAMLARI DA GERÇEKDIŞI

Rekabet Kurulu Kurucu Başkanı Aydın Ayaydın ise T24’teki köşe yazısında iki tarafın bahsettiği rakamların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Ayaydın, “Çimentonun maliyetlerinde yıllık yüzde 80 oranında artış olmuştur. Buna mukabil, satış fiyatı 170 liradan 370 liraya çıkmış, yani çimento fiyatları yüzde 120 oranında artmıştır. Ayrıca sektör 15 Ekim’den geçerli olmak üzere 50 lira daha zam uygulanacağını belirtmiş. Bunu da hesaba dahil ettiğimizde, yüzde 80’lik maliyet artışına karşın yüzde 150 zam yapmış olacaklar. Doğru hesap budur. Yoksa inşaatçıların da çimentocuların da gündeme getirdikleri rakamlar gerçeği yansıtmıyor” dedi.

