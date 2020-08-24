'Mütevazı' saray açılıyor

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 15:39

Bitlis Ahlat’ta Van Gölü kenarında inşa edilen, Cumhurbaşkanlığı Köşkü yarın açılıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "yazlık saraylarından" biri olarak nitelenen köşkün açılış Erdoğan'ın katılacağı törenle yapılacak.

Açılış öncesi konuşan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, "Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin tarihi bir dönüm noktası olduğunu" öne sürüp şu ifadeleri kullandı:

"Ahlat’ta festival ötesi bir konu var. O da sayın Cumhurbaşkanımızın bütün şark vilayetlerine aslında iltifat ettiği ve halkı kucakladığı tarihimize de ecdadımıza da sahip çıktığı bir icraattır oda Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’dir. Bu külliyenin açılışını tarihi bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Mini bir külliye ama bu sembolik külliyenin Türkiye’de ne manaya geldiğini vatanımızın birliği, dirliği anlamında nasıl bir iltifat olduğunu hepimiz biliyoruz".

YASA DİNLEMEYEN, 'MÜTEVAZI' SARAY

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Habertürk yazarı Nagehan Alçı, geçtiğimiz haftalarda Ahlat'ta inşa edilen Cumhurbaşkanlığı köşkünü Bilal Erdoğan'la birlikte gezip gözlemlerini anlatmıştı. Yandaş yazar, "son derece mütevazı" bulduğu köşkün inşa edilmesini de "kesinlikle doğru karar" diyerek savunmuştu.

Van Gölü kıyısına köşk inşa edilebilmesi için ‘torba yasa’yla yasa maddesi çıkarılmıştı. Ancak sözkonusu madde Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmesine rağmen proje devam etmişti. Köşkün maliyetinin en az 125 milyon TL olduğu belirtiliyor.