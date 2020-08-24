'Mütevazı' saray açılıyor
Bitlis Ahlat’ta Van Gölü kenarında inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Köşkü yarın Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak törenle açılacak.
Bitlis Ahlat’ta Van Gölü kenarında inşa edilen, Cumhurbaşkanlığı Köşkü yarın açılıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "yazlık saraylarından" biri olarak nitelenen köşkün açılış Erdoğan'ın katılacağı törenle yapılacak.
Açılış öncesi konuşan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, "Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin tarihi bir dönüm noktası olduğunu" öne sürüp şu ifadeleri kullandı:
"Ahlat’ta festival ötesi bir konu var. O da sayın Cumhurbaşkanımızın bütün şark vilayetlerine aslında iltifat ettiği ve halkı kucakladığı tarihimize de ecdadımıza da sahip çıktığı bir icraattır oda Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’dir. Bu külliyenin açılışını tarihi bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Mini bir külliye ama bu sembolik külliyenin Türkiye’de ne manaya geldiğini vatanımızın birliği, dirliği anlamında nasıl bir iltifat olduğunu hepimiz biliyoruz".
YASA DİNLEMEYEN, 'MÜTEVAZI' SARAY
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Habertürk yazarı Nagehan Alçı, geçtiğimiz haftalarda Ahlat'ta inşa edilen Cumhurbaşkanlığı köşkünü Bilal Erdoğan'la birlikte gezip gözlemlerini anlatmıştı. Yandaş yazar, "son derece mütevazı" bulduğu köşkün inşa edilmesini de "kesinlikle doğru karar" diyerek savunmuştu.
Van Gölü kıyısına köşk inşa edilebilmesi için ‘torba yasa’yla yasa maddesi çıkarılmıştı. Ancak sözkonusu madde Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmesine rağmen proje devam etmişti. Köşkün maliyetinin en az 125 milyon TL olduğu belirtiliyor.
Video Haberler
- Şehit Anası Pakize Akbaba'dan Soylu'ya çağrı
- İstek şarkı düğünü savaş alanına çevirdi
- Otobüste kadına tokat: Kimse müdahale etmedi
- Parkın ortasında kadına şiddet
- Sulama ve içme suyunda altın aranacak
- Giresun'daki sel mağdurundan yardım çağrısı!
- Ankara'da kadın cinayeti son anda engellendi
- Trafikte saldırdığı kadın tekvandocu çıkınca dayak yedi
- Süleyman Soylu sele kapılmaktan son anda kurtuldu
- Giresun'da dere taştı, araçlar suda böyle sürüklendi