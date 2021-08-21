Nadir Nadi, ölümünün 30. yılında anıldı

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 04:00

Gazetemiz başyazarı, Atatürk devrimlerinin ödünsüz savunucusu Nadir Nadi, ölümünün 30. yılında Edirnekapı Şehitliği’ndeki mezarı başında dün düzenlenen törenle anıldı.

Anma töreninde konuşan Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi, gazetemiz yazarı Şükran Soner, “Gazeteciliğe Nadir Nadi, Doğan Nadi yönetiminde başlamış olmak benim için en büyük şanstı. Onurlu gazeteciliğin yolunu gösteren bu alenin gazetecilik anlayışı çizgisi, değerleri bugüne kadar en küçük bir sarsıntı yaşamadı. Çünkü bu Cumhuriyet değerleri; bir kez daha çok iyi anlıyoruz ki doğrudan doğruya insan hakları, demokrasi ve basın özgürlüğü anlamında en kutsal değerlermiş. İyi ki böyle bir gazeteyi yaşatmışlar, kuşaktan kuşağa geçirmişler ve Cumhuriyet’in kalıcılığında katkılarını yapmışlar. Sevgi ve saygıyla anıyoruz” dedi.

Törende konuşan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya ise “Ona bir kez daha, genç kadın muhabirlerimizle birlikte söz veriyoruz: Cumhuriyet onun ilkelerinden bir milim dahi sapmadan yayın hayatını sürdürecek” diye konuştu. Küçükkaya, konuşmasına şöyle devam etti: “40 yıl önce, 12 Eylül’ün hemen ardından yazdığı ‘Ben Atatürkçü Değilim’ kitabının ne kadar önemli olduğunu bugün bir kez daha anlıyoruz. O tarihlerde kimi aydınların, çıkar çetelerinin, yobazların yanında yer almasını, ikiyüzlü tavrını, içi boşaltılan Atatürkçülüğü ‘O zaman ben Atatürkçü değilim’ çığlığıyla dile getirmişti. Afganistan’da yaşanan durum ve Saray’da Atatürk övgüsünün sansür edildiği günler, Nadir Nadi’nin çığlığının hâlâ sürdüğünün bir göstergesi. Yurttaşların gönlündeki Atatürk sevgisinin silinemeyeceği bir gerçek. Biz de onun ilkeleriyle gazeteciliğimizi yapmayı sürdüreceğiz.”

‘HARCINA SU TAŞIDI’

Gazetemiz Sorumlu Yazıişleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça da “Nadir Nadi, çalışmaktan mutluluk, onur ve gurur duyduğumuz gazetemizin harcına su taşımış, var olmasında emek sarf etmiş köşe taşlarından biri. Bu harçta emeği olan herkese müteşekkirim, Nadir Nadi’ye olduğu gibi” diye konuştu.

Anma töreni, Nadir Nadi’nin mezarına gazetemizin dünkü sayısının ve çelenk bırakılmasının ardından sona erdi.