Nadir Nadi’yi özlemle anıyoruz

20 Ağustos 2021 Cuma, 04:00

Gazetemiz başyazarı, Atatürk devrimlerinin ödünsüz savunucusu Nadir Nadi’yi ölümünün 30. yılında bugün özlemle anacağız. Anma töreni Edirnekapı Şehitliği’ndeki mezarı başında, bugün saat 12.00’de düzenlenecek.



Nadir Nadi, 23 Haziran 1908’de dünyaya geldi. Gazeteciliğe Cumhuriyet’e yurtdışından gönderdiği yazı, haber ve röportajlarla 1932 yılında başlayan Nadir Nadi, 1936 yılında İstanbul’a döndükten sonra Cumhuriyet gazetesinin çeşitli birimlerinde çalıştı ve köşe yazarlığı yaptı. 1938-1941 yılları arasında Galatasaray Lisesi’nde sosyoloji öğretmenliği yapan Nadir Nadi, 1945 yılında babası Yunus Nadi’nin ölümü üzerine Cumhuriyet’in yönetimini ve başyazarlığını üstlendi. Nadir Nadi, 1950-1954 yılları arasında Demokrat Parti listesinden Muğla bağımsız milletvekili, 1954-1957 yılları arasında da İstanbul bağımsız milletvekili olarak TBMM’de yer aldı. Basın alanında birçok ödül alan Nadir Nadi, TÜYAP Kitap Fuarı tarafından da 1988 yılında “Onur Yazarı” seçildi.