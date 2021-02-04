Nakdi Ücret Desteği demeleri için tarih açıklandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada, "Ocak ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği Ödemelerini 9 Şubat'ta yapacağız" dedi.

cumhuriyet.com.tr
04 Şubat 2021 Perşembe, 10:37
Nakdi Ücret Desteği demeleri için tarih açıklandı
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Şubat’ta yapılacağını açıkladı.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini yineledi.

Bakan Selçuk “Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 9 Şubat tarihinde yapılacak” ifadelerini kullandı.


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